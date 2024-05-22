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22 мая, 19:15

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Собянин: город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках

Собянин: город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках

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Город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках. Об этом заявил Сергей Собянин, отметив, что на эти цели выделяют дополнительные средства.

На предстоящих выставках в 2024 году Московский экспортный центр взял на себя расходы на аренду и застройку павильона под брендом Made in Moscow, логистику и таможенное оформление, организацию розничных продаж и культурной программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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