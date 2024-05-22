22 мая, 19:15Новости
Собянин: город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках
Город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках. Об этом заявил Сергей Собянин, отметив, что на эти цели выделяют дополнительные средства.
На предстоящих выставках в 2024 году Московский экспортный центр взял на себя расходы на аренду и застройку павильона под брендом Made in Moscow, логистику и таможенное оформление, организацию розничных продаж и культурной программы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.