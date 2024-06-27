27 июня, 10:19Экономика
Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля впервые с 20 июня
Фото: ТАСС/AP/Eugene Hoshiko
Курс юаня в ходе торгов опустился ниже 11,5 рубля впервые с 20 июня. Об этом говорят данные Мосбиржи.
По данным на 10:16 по московскому времени, юань упал на 21 копейку, до 11,50 рубля, а минутами ранее опускался до 11,49 рубля.
19 июня курс юаня на Мосбирже в моменте составлял 10,50 рубля, что на 55 копеек ниже предыдущего закрытия площадки. А 10 июня китайская валюта торговалась по 12,2 рубля.
Между тем юань стал основной валютой на биржевых торгах. Как отметил экономист Олег Сухарев, в мае доля китайской валюты составила 54%, значительно обогнав доллар. По его словам, от новых антироссийских санкций США больше всего пострадает американская валюта. Эксперт заявил, что ограничения привели к тому, что доллар и евро больше не будут котироваться на Московской бирже.
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