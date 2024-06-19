Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 12 мая 2023 года

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Курс юаня в ходе торгов опустился ниже 11 рублей впервые с 12 мая 2023 года. Об этом говорят данные Мосбиржи.

После начала торгов юань сначала снизился на 7 копеек, до 11,38 рубля, а потом еще на 12 копеек, до 11,26 рубля. По данным на 10:09 по московскому времени, курс китайской валюты упал до 10,50 рубля, что на 55 копеек ниже предыдущего закрытия площадки.

10 июня курс юаня на Мосбирже в моменте составлял 12,28 рубля, а до этого, 31 мая, торговался по 12,4 рубля.

Между тем экономист Никита Масленников подчеркивал, что наиболее предпочтительной валютой для накоплений является рубль, так как именно у него наиболее привлекательные ставки по депозитам, в отличие от доллара, евро и юаня.

