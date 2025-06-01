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01 июня, 23:30

Экономика

Квартирный туризм набирает популярность на рынке недвижимости Москвы

Квартирный туризм набирает популярность на рынке недвижимости Москвы

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В столице растет число так называемых квартирных туристов – людей, которые активно смотрят жилье, но не совершают сделок. По словам риелторов, таких клиентов уже до двух третей от общего числа. С начала апреля количество просмотров квартир увеличилось на 20%, однако реальных покупок почти не прибавилось.

Эксперты объясняют феномен сочетанием высоких цен на жилье и привлекательных банковских ставок. Некоторые посещают просмотры из чистого интереса – чтобы визуализировать мечту или просто погрузиться в атмосферу роскоши. Риелторы стараются фильтровать таких посетителей заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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