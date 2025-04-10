Набиуллина рассказала о мерах борьбы с цепочками микрокредитов в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости разорвать так называемые цепочки микрокредитов, когда человек берет один займ только для того, чтобы погасить другой.

По мнению Набиуллиной, для этого необходимо ужесточить контроль за микрофинансовыми организациями, а также строго придерживаться правила периода охлаждения, чтобы любой человек мог в течение трех суток передумать и не заключать кредитное соглашение. Эту позицию поддержали и в Госдуме.

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