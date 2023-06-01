Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Около 4 миллионов чипов для биометрических загранпаспортов заказали у завода "Микрон", сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Причем 1,5 миллиона из них уже готовы. Кроме того, по словам замглавы Минпромторга, время выпуск чипов не прекращался, однако весь спрос не могли удовлетворить из-за недостатка мощностей.

Эвакуированные из-за атаки БПЛА москвичи вернулись к привычной жизни. В их домах полностью закончили ремонт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь там восстановили остекление. Затем привели в порядок инженерные коммуникации и заменили поврежденные элементы в квартирах и подъездах. Кроме того, специалисты обследовали здания на предмет скрытых нарушений.



Белгород был атакован беспилотником. Летательный аппарат взорвался недалеко от земли в районе заправочной станции, рассказал в своем телеграм-канале глава города Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение мозга передан медикам. Второй в госпитализации не нуждается. Повреждение получил один автомобиль. На месте взрыва работают специалисты МЧС, МВД и других служб.

Новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" открылся в День защиты детей. Скоро там примут первых маленьких пациентов. Строительство семиэтажного детского корпуса площадью почти 25 тысяч квадратных метров завершили в марте. Там оборудованы семь высокотехнологичных операционных, которые позволяют выполнять хирургические вмешательства любой сложности.



Подготовкой теракта в Петербурге, в котором погиб военкор Татарский, руководил журналист Попков, внесенный в список террористов и экстремистов. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Ранее МВД объявило Попкова в розыск. Обвинение ему предъявили заочно. На данный момент известно, что журналист живет на Украине. Он переписывался с Дарьей Треповой и в соцсетях давал ей указания по подготовке теракта. После этого девушка принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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