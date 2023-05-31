"Дом с голубями" в составе ЖК "Зиларт" в Даниловском районе подключили к инженерным сетям

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"Дом с голубями" в составе жилого комплекса "Зиларт" в Даниловском районе подключили к инженерным сетям. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Дом 15 жилого комплекса "Зиларт" в Даниловском районе, расположенный на улице Автозаводской, владение 23, подключили к инженерным сетям", – отмечается в сообщении.

По словам главы департамента Сергея Левкина, дом площадью 31,7 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов разной высоты. На первых этажах корпусов обустроили помещения для бытового обслуживания и размещения магазинов. На подземном уровне создали паркинг на 110 автомобилей.

Левкин уточнил, что фасады корпусов новостройки оформили серым кирпичом с декоративными элементами, которые подчеркивают образ зданий. Кроме того, крышу одного из корпусов украсили двухметровыми скульптурами голубей.

В департаменте напомнили, что Сергей Собянин сообщал о планируемой застройке Даниловского района столицы. По словам мэра, там возведут 7,3 миллиона "квадратов" недвижимости, включая 5,3 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что Восточный и Юго-Восточный округа Москвы попадут в списки лидеров по объему строительства жилья по программе реновации. В Восточном округе планируется возвести около 8,7 миллиона квадратных метров, а в Юго-Восточном – 6,1 миллиона.

