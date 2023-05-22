Княжевская: более 14 млн кв метров жилья появится в ВАО и ЮВАО

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Восточный и Юго-Восточный округа Москвы попадут в списки лидеров по объему строительства жилья по программе реновации. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, все больше москвичей переселяются в новое качественное жилье. Так, в Восточном округе планируется возвести около 8,7 миллиона квадратных метров, а в Юго-Восточном – 6,1 миллиона. При этом, отметила Княжевская, здания построят согласно современным архитектурным и планировочным решениям.

Председатель Москомархитектуры добавила, что в Юго-Западном округе хотят возвести 4,7 миллиона "квадратов", в Северном и Западном – по 4,4 миллиона. В Северо-Восточном округе специалисты уже заложили строительство 3,9 миллиона квадратных метров, в Северо-Западном – 3,2 миллиона, Южном – 3 миллиона.

Княжевская уточнила, что меньше миллиона "квадратов" возведут в Центральном округе и Зеленограде. Там предполагается строительство по 480 и 250 тысяч квадратных метров жилья. Программа реновации также затронет ТиНАО, где ожидается возведение жилья более 700 тысяч "квадратов".

"При этом город следит, чтобы в обновленных районах была развита социальная и транспортная инфраструктура. Так, в рамках программы реновации планируется строительство более 190 социальных объектов разной направленности", – поделилась Княжевская.

Таким образом, в столице появится 81 детский сад, 62 школы и 11 учебно-воспитательных комплексов. Помимо этого, специалисты заложили строительство 13 объектов здравоохранения.

Ранее стало известно, что в Западном Дегунине по адресу Коровинское шоссе, владение 29, возведут дом по реновации, который введут в эксплуатацию в 2024 году. По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас там проводят мероприятия по устройству шпунтового ограждения.