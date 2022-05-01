Магазины ИКЕА откроются в Москве не раньше осени. Об этом сообщили в соцсетях представители профсоюза работников IKEA.

Раньше в компании говорили, что возобновят продажи в июне. Но теперь срок продлили до конца августа. Причина – проблемы с логистикой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.