В Москве вырос спрос на квартиры с торгов

17:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве вырос спрос на квартиры, которые реализуются посредством торгов. "Российская газета" ссылается на данные "Агентства инвестиций в недвижимость", эксперты которого указали на рост в более чем 1,5 раза.
Аналитики отмечают, что по итогам 2021 года заинтересованность в квартирах с торгов увеличилась почти на 57%.
На торги выводят муниципальную собственность, залоговое имущество и банкротное жилье. За право купить такую недвижимость придется принять участие в электронном аукционе.
Руководитель проектного бюро "АртПро" Дмитрий Анпилогов заявил, что покупка недвижимости с торгов носит нестабильный характер, однако иногда можно наткнуться на действительно интересные предложения.
По мнению управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина, бывают ситуации, когда имущество можно приобрести по цене ниже рынка, причем организатор не вправе отказать победителю на основании низкой цены. Вместе с тем юрист считает, что покупка недвижимости с торгов наиболее уместна для инвесторов.
Паюшин предупредил, что выведенные на торги квартиры могут оказаться под действием взысканий. Он подчеркнул, что потенциальный покупатель может даже столкнуться с необходимостью принудительного выселения бывших собственников.
Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в Москве выставили на торги 77 машино-мест, расположенных на парковке на Нижегородской улице. Он объяснил, что аукцион влияет на снижение стартовой цены объекта на 45%.
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