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13:45

Экология

"Актуальный репортаж": в Росгидромете заявили о резком росте концентрации парниковых газов

"Актуальный репортаж": в Росгидромете заявили о резком росте концентрации парниковых газов

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Специалисты Росгидромета сообщили о рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере. По их словам, накопление веществ – метана и CO2 – заметно ускорилось за последний год из-за выбросов от различных предприятий. Это уже активизирует новую химическую цепочку, которая отвечает за перемены в климате.

К чему готовиться? И ждать ли природных аномалий? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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