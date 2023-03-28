"Актуальный репортаж": в Росгидромете заявили о резком росте концентрации парниковых газов

Специалисты Росгидромета сообщили о рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере. По их словам, накопление веществ – метана и CO2 – заметно ускорилось за последний год из-за выбросов от различных предприятий. Это уже активизирует новую химическую цепочку, которая отвечает за перемены в климате.

К чему готовиться? И ждать ли природных аномалий? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.