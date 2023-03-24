Кремль в этом году не примет участие в акции "Час Земли" – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле в этом году не будут отключать подсветку в рамках экологической акции "Час Земли". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции", – сказал он.

Песков объяснил, что данное решение обусловлено тем, что Всемирный фонд дикой природы (WWF), который традиционно организует это мероприятие, недавно был признан иноагентом.

Ранее в WWF заявили, что в связи с решением Минюста РФ не будут проводить в России очные мероприятия по случаю "Часа Земли". Тем не менее Фонд намерен в онлайн-формате провести символическое выключение света, которое стало уже традицией. Оно состоится 25 марта в 20:30 по местному времени.

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