Совет Федерации присоединится к акции "Помочь планете", отключив подсветку здания

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации примет участие в акции российских экологов "Помочь планете" и на время отключит подсветку здания. Об этом сообщается на сайте палаты.

"Совет Федерации присоединится к акции "Помочь планете", которая пройдет сегодня, 25 марта. С 20:30 до 21:30 (мск) будет отключена внешняя подсветка зданий верхней палаты парламента", – указано в сообщении.

Акцию по экономии электричества инициировали ряд российских экологических и общественных организаций, среди которых Всероссийское общество охраны природы и Российское экологическое движение.

Инициаторы акции призывают граждан, государственные и частные компании, федеральные и региональные органы власти 25 марта снизить потребление энергии на один час, начиная с 20:30 по московскому времени.

В Совфеде отметили, что активно поддерживают проекты, направленные на популяризацию ответственного подхода к сбережению ресурсов и внимательному отношению к природе.

Ранее сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF), признанный иностранным агентом, решил провести в России акцию "Час Земли" в онлайн-формате. В организации заявили, что в соответствии с требованиями закона в этом году не будут организовывать мероприятий, но подчеркнули, что "Час Земли" и символическое выключение света стало общей доброй традицией.

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