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10 марта, 07:30

Экология

Москва снизила объем парниковых выбросов на 20% благодаря электробусам и модернизации

Москва снизила объем парниковых выбросов на 20% благодаря электробусам и модернизации

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Аномально теплая зима 2024 года стала еще одним подтверждением глобального потепления. Ученые и экологи по всему миру призывают к активным действиям для замедления климатических изменений. Одним из ключевых инструментов борьбы является Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 году представителями 175 стран, включая Россию.

Соглашение предусматривает меры по снижению объемов парниковых выбросов, которые считаются основной причиной изменения климата. Россия, занимающая пятое место по объему выбросов, активно участвует в реализации этих мер.

Например, в Москве выбросы сократились на 20% по сравнению с 2013 годом благодаря переходу на электробусы и модернизации энергетических объектов. Тем временем страны Глобального Юга, которые меньше всего влияют на климат, страдают от его последствий больше всего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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