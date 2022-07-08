Названа стоимость баклажанов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести баклажаны можно на Вятском рынке. Туда овощи везут из Ростовской области и Азербайджана. Баклажаны из Ростовской области обойдутся в 150 рублей за килограмм минимум. Азербайджанские продаются по такой же цене.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.