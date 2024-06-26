Москвичам рассказали о мероприятиях в День молодежи

В выходные, 29 и 30 июня, по всей России будут праздновать День молодежи. А в Москве в этот день проведут более 150 развлекательных мероприятий. Например, на крыше Дарвиновского музея пройдут экскурсии и мастер-классы от художников и профессиональных фотографов.

Кроме того, в саду имени Баумана состоятся праздничные концерты, а в парке "Сокольники" организуют соревнования по брейк-дансу, велогонки, мастер-классы и выступление слэклайнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

