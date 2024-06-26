Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 23:15

Город

Москвичам рассказали о мероприятиях в День молодежи

Москвичам рассказали о мероприятиях в День молодежи

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В выходные, 29 и 30 июня, по всей России будут праздновать День молодежи. А в Москве в этот день проведут более 150 развлекательных мероприятий. Например, на крыше Дарвиновского музея пройдут экскурсии и мастер-классы от художников и профессиональных фотографов.

Кроме того, в саду имени Баумана состоятся праздничные концерты, а в парке "Сокольники" организуют соревнования по брейк-дансу, велогонки, мастер-классы и выступление слэклайнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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