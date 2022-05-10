В столичных парках открылись 11 пунктов буккроссинга. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Точки обмена книгами появились в Бабушкинском парке, в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", а также в парках "У Джамгаровского пруда", "Фили", "Кузьминки" и "Северное Тушино".

Часть из них работают круглосуточно. Взять книгу в любое время можно в Воронцовском парке, а в Сокольниках можно передать прочитанные произведения в фонды сельских библиотек. Как отметила Сергунина, большинство павильонов оборудованы – там можно не только приятно провести время за чтением, но и зарядить смартфон.

Еще одна точка откроется через 10 дней, 20 мая, в Измайловском парке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.