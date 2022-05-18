В Южном Тушине началось благоустройство на бульваре Яна Райниса

18 мая, 23:15
В районе Южное Тушино началось благоустройство на бульваре Яна Райниса. Специалисты обновят там парковки и тротуары во дворах, поменяют покрытие на детских и спортивных площадках, а также высадят деревья и кустарники.
В этом месте к жилым домам подступает памятник природы "Сходненский ковш", который является частью особо охраняемой природной территории. По словам главы управы района Дмитрия Захарова, работы спроектированы так, чтобы максимально сохранить экологическую составляющую этой территории.
Всего в этом году в Южном Тушине благоустроят несколько знаковых объектов. Например, в парке "Дубовая роща "Маяк" создадут прогулочные площадки и места для различных видов отдыха. Также масштабные работы уже идут вдоль Волоколамского шоссе. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
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