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Экономика

Новые магазины на месте H&M могут открыться в Москве весной 2023 года

Новые магазины на месте H&M могут открыться в Москве весной 2023 года

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Новые магазины на месте H&M в Москве могут открыться весной 2023 года. Это будут другие бренды. Таким мнением поделились с ТАСС в департаменте торговой недвижимости крупной консалтинговой компании.

Как сообщили эксперты, в расчет берется среднее время ремонта таких площадок, а также скорость освобождения помещений. Постепенное расторжение договоров уже идет.

Компания H&M планирует закрыть свой основной магазин на Тверской улице 30 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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бизнесэкономикамагазинывидеоАлина Гилева
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