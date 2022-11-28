15:30Экономика
Новые магазины на месте H&M могут открыться в Москве весной 2023 года
Новые магазины на месте H&M в Москве могут открыться весной 2023 года. Это будут другие бренды. Таким мнением поделились с ТАСС в департаменте торговой недвижимости крупной консалтинговой компании.
Как сообщили эксперты, в расчет берется среднее время ремонта таких площадок, а также скорость освобождения помещений. Постепенное расторжение договоров уже идет.
Компания H&M планирует закрыть свой основной магазин на Тверской улице 30 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.