Топ-менеджмент "Билайна" выкупит "Вымпелком" у Veon за 130 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Топ-менеджмент "Билайна" заключил соглашение с нидерландским холдингом Veon о приобретении активов оператора связи "Вымпелком" за 130 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Билайна".

"Билайн" объявляет, что группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon", – говорится в сообщении.

Планируется, что сделка будет закрыта до 1 июня 2023 года. Тем не менее соглашение допускает продление этого срока в случае, если стороны не смогут получить необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.

В начале ноября телекоммуникационный холдинг Veon из Нидерландов объявил о намерении продать российские подразделения компании "Вымпелком", которая в России представлена как "Билайн".

В пресс-службе "Вымпелкома" сообщили, что после смены владельца не ожидается смены стратегии оператора. В компании также подчеркнули, что иностранное владение накладывало на организацию ряд ограничений.



Москвичам рассказали о переменах на рынке сотовой связи

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!