В ФАС еще не получали заявку на покупку "Вымпелкома" у Veon

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще не получала заявок на покупку компании "Вымпелком" у телекоммуникационного холдинга Veon, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

"Заявок еще не поступало. Мы будем обязаны их рассмотреть", – подчеркнул руководитель службы Максим Шаскольский.

Компании "Вымпелком" принадлежит бренд "Билайн". Специалист объяснил, что в случае продажи оператора рыночная сила увеличится. Кроме того, он указал на важность строгих юридических условий.

В начале ноября телекоммуникационный холдинг Veon из Нидерландов объявил о намерении продать российские подразделения компании "Вымпелком", которая в России представлена как "Билайн".

В пресс-службе "Вымпелкома" сообщили, что после смены владельца не ожидается смены стратегии оператора. В компании также подчеркнули, что иностранное владение накладывало на организацию ряд ограничений.

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