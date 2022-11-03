Эксперт оценил возможность подорожания услуг "Билайна" после смены владельцев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Подорожания услуг связи у мобильного оператора "Билайн" не должно произойти после смены владельца, заявил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с радио КП.

"Я думаю, что подорожания услуг не произойдет, потому что это будет даже смешно: мы освободились от влияния зарубежного акционера, и у нас сразу ухудшилась жизнь. Думаю, этого никто не допустит. В "Билайне" достаточно опытный менеджмент, который, видимо, и получит долю от нидерландской части акционеров", – рассказал Букштейн.

Ранее сообщалось, что компания "Вымпелком" (работает в РФ под брендом "Билайн"), входящая в состав телекоммуникационного холдинга Veon, не ожидает изменения стратегии после смены владельца. Как уточняли в "Билайне", владение компанией зарубежным холдингом накладывало на деятельность оператора некоторые ограничения.



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