Рособрнадзор приостановил лицензию "Шанинки"

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие государственной образовательной лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка"). Соответствующая информация опубликована в официальном реестре ведомства.

Вуз лишен права принимать абитуриентов на все программы обучения. Тем не менее текущая образовательная деятельность будет продолжена и университет может вести занятия для уже поступивших студентов и выдавать им документы собственного образца.

Также, согласно требованиям регулятора, администрация "Шанинки" обязана обеспечить перевод учащихся, давших свое письменное согласие, в другие аккредитованные вузы. Перевод должен осуществляться на аналогичные направления подготовки с сохранением всех условий обучения (формы, курса, стоимости).

Ранее Министерство просвещения РФ вместе с Рособрнадзором согласовало график проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Так, основной период сдачи экзамена начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии.

После чего 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

