Суд отклонил жалобу главы "Общины Виссариона" на изменение сроков приговора

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор руководителям религиозного движения "Церковь последнего завета" (она же "Община Виссариона") Сергею Торопу, Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину, сообщает ТАСС.

Судья Юлия Носова постановила изменить приговор в части гражданского иска. Это касается порядка взыскания гражданских исков потерпевших. Для нескольких из них суммы по исковым заявлениям будут взыскиваться солидарно сразу с нескольких осужденных, а не с одного, как было раньше.

В то же время жалоба на изменение сроков приговора руководителям "Общины Виссариона" отклонена. Сторона защиты планирует обжаловать решение суда, говорится в телеграм-канале адвокатов, представляющих интересы фигурантов дела.

"Защита продолжит борьбу, следующая инстанция – Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, куда будут направлены жалобы в течение следующих нескольких месяцев", – указано в публикации.

Летом 2025 года суд приговорил Торопа и Ведерникова к 12 годам лишения свободы, а Редькина – к 11 годам. Гражданские иски потерпевших и иск новосибирской прокуратуры в интересах России были удовлетворены на общую сумму более 45 миллионов рублей.

Мужчин задержали в сентябре 2020 года. По данным следствия, для получения дохода от религиозной деятельности они привлекали деньги россиян. Всем троим предъявили обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над людьми и иным причинением вреда их здоровью.