Глава "Церкви последнего завета" Тороп заявил о непризнании вины

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Глава "Церкви последнего завета" Сергей Тороп заявил, что не признает вину в создании религиозного объединения, в котором применяют насилие над людьми. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное", – заявил подсудимый.

Сам Тороп ранее назвал себя Виссарионом.

Руководство религиозной организации задержали в Красноярском крае во вторник, 22 сентября. По версии следствия, в объединении вымогали у прихожан деньги и применяли к ним психологическое насилие.

В ходе судебного заседания рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Сергей Тороп создал "Церковь последнего завета" в 1991 году. Последователи религиозной организации основали свое поселение в Курагинском районе Красноярского края в 1995 году. На юге области есть и другие общины.

