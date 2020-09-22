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Происшествия

11:15

В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона

происшествия

Фото: СК РФ

Руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" задержали в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, они привлекали денежные средства граждан и применяли к ним психологическое насилие, "в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью".

В числе задержанных глава общины Сергей Тороп (также известный как Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. На юге региона проходят следственные действия, проводятся обыски по месту проживания.

По словам очевидцев, в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты. В населенных пунктах плохо работает интернет. Ведерников задержан в Петропавловке – одном из центров компактного проживания сторонников Виссариона.

Торопа и Редькина забрали на вертолете, Ведерникова – на автомобиле. На дорогах местные жители наблюдают колонны автомобилей силовых структур.

Следствие намерено предъявить задержанным обвинение по статье "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам" и просить суд о взятии под стражу.

"Церковь последнего завета" создана в 1991 году Сергеем Торопом. В 1995 году в Курагинском районе основано поселение последователей, так называемый город Солнца.

Также члены общины живут во многих населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

Ранее суд приговорил к 6 годам колонии руководителя секты Бога Кузи. Юрия Цукермана признали виновным в хищении 215 миллионов рублей.

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