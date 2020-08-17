Суд приговорил к 6 годам колонии руководителя секты Бога Кузи

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Руководителя секты Бога Кузи Юрия Цукермана Тушинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в хищении 215 миллионов рублей.

"Суд постановил признать Цукермана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", – огласила решение судья Ольга Федина.

Ранее государственное обвинение попросило суд приговорить Цукермана к восьми годам лишения свободы.

В ходе следственных мероприятий суд установил, что участники организации Бога Кузи под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов крали деньги мошенническим путем.