Суд приговорил к 6 годам колонии руководителя секты Бога Кузи

16:54
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Руководителя секты Бога Кузи Юрия Цукермана Тушинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчину признали виновным в хищении 215 миллионов рублей.
"Суд постановил признать Цукермана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", – огласила решение судья Ольга Федина.
Ранее государственное обвинение попросило суд приговорить Цукермана к восьми годам лишения свободы.
В ходе следственных мероприятий суд установил, что участники организации Бога Кузи под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов крали деньги мошенническим путем.
"Московский патруль": полицейский стал фигурантом дела о незаконном проживании
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: