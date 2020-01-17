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Происшествия

20:12

Суд арестовал еще двух фигурантов дела секты "бога Кузи"

суды происшествия криминал

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тверской районный суд Москвы арестовал до 2 марта 2020 года Ирину Шевченко и Владимира Кучера. Их подозревают в особо крупном мошенничестве в рамках дела секты "бога Кузи" Андрея Попова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Тверским районном судом города Москвы вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемых Владимира Кучера и Ирины Шевченко меры пресечения в виде заключения под стражу и установлен срок содержания под стражей на один месяц 16 суток, то есть до 2 марта 2020 года", – заявили в суде.

Ранее сообщалось, что до 2 марта 2020 года находиться в СИЗО будет и заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева, которая также выступает фигурантом дела. До того как ее взяли под стражу, она несколько лет находилась в федеральном розыске.

В пятницу, 17 января, полицейские Москвы при участии сотрудников ФСБ России задержали семерых участников секты Андрея Попова, более известного под именем бог Кузя. Участников секты обвиняют в мошенничестве под предлогом сбора пожертвований на строительство храмов.

Самого организатора секты задержали в 2015 году. Помимо Попова, в число подсудимых вошли его сообщницы Жанна Фролушкина, Надежда Розанова, Галина Маркевич, Мария Розанова и Екатерина Грехова. Уголовное преследование в отношении них было прекращено в январе 2018 года.

Андрей Попов с лета 2018 года был признан виновным по делу об организации секты и мошенничестве и приговорен к пяти годам колонии общего режима.

"Московский патруль": куда пропали деньги секты "бога Кузи"

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