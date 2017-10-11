Обвиняемый в мошенничестве "бог Кузя" стал жертвой афериста‍

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Последователя секты "бога Кузи" подозревают в краже 215 миллионов рублей со счета ГУ МВД по столице. Деньги являлись вещественными доказательствами по уголовному делу о мошенничестве, их изъяли у лидера секты Андрея Попова.

Следствие установило, что злоумышленник подделал документы, якобы подтвердившие, что в 2016 году суд постановил взыскать в его пользу денежную сумму. Правоохранительные органы привлекли мужчину как обвиняемого по уголовному делу, в котором фигурировали украденные деньги, сообщает ТАСС.

Последователя секты объявили в розыск. На его банковских счетах заблокировали часть средств – 85 миллионов рублей, а также изъяли имущество, которое он купил на похищенные деньги.

Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста "богу Кузе" Андрею Попову. Во время обысков при задержании у него изъяли 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов.

Секта "бога Кузи" – незарегистрированная религиозная организация, действовавшая в России с начала 2000-х годов. Андрей Попов также известен под именем "епископ Роман". Сектанты активно применяли телесные наказания. Руководители секты поощряли причинение зла "неверным", которых сами называли "демонами".