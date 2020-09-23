Прихожанин "Церкви последнего завета" рассказал о жизни внутри общины

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Член религиозной общины Виссариона Каси Тэн в беседе с Москвой 24 рассказал о том, кто живет в поселении и чем занимается.
"У многих тут высшее, а то и два высших образования. Среди нас художники, артисты, адмиралы, бывшие замы. Общине уже почти 30 лет", – пояснил мужчина.
Он также пояснил, что члены поселения отказываются от курения и алкоголя. "Здесь вера, которая пропагандирует жизнь без вредных привычек", – заявил Тэн.
Ранее в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". По версии следствия, в объединении вымогали у прихожан деньги и применяли к ним психологическое насилие, "в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью".
В числе задержанных основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (также известный как Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Сергей Тороп позже был арестован на два месяца.
В Красноярской епархии РПЦ заявили, что особую обеспокоенность вызывают люди, которые под влиянием Торопа были вовлечены в общину "Церкви последнего завета", в частности их дальнейшая судьба. При необходимости им окажут моральную и духовную помощь, подчеркнул руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.
Сергей Тороп создал "Церковь последнего завета" в 1991 году. Последователи религиозной организации основали свое поселение в Курагинском районе Красноярского края в 1995 году. На юге области есть и другие общины.
В Красноярском крае задержали руководителя религиозной общины Виссариона
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