Прихожанин "Церкви последнего завета" рассказал о жизни внутри общины

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Член религиозной общины Виссариона Каси Тэн в беседе с Москвой 24 рассказал о том, кто живет в поселении и чем занимается.

"У многих тут высшее, а то и два высших образования. Среди нас художники, артисты, адмиралы, бывшие замы. Общине уже почти 30 лет", – пояснил мужчина.





Каси Тэн член религиозной общины Виссариона Работать тут жизненно необходимо, если тут жить. Огород, стройки и прочее для всех, кто тут живет, не для конкретно себя. И это всегда безвозмездно и даже без ожидания каких-либо компенсаций труда.

Он также пояснил, что члены поселения отказываются от курения и алкоголя. "Здесь вера, которая пропагандирует жизнь без вредных привычек", – заявил Тэн.

Ранее в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". По версии следствия, в объединении вымогали у прихожан деньги и применяли к ним психологическое насилие, "в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью".

В числе задержанных основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (также известный как Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Сергей Тороп позже был арестован на два месяца.

В Красноярской епархии РПЦ заявили, что особую обеспокоенность вызывают люди, которые под влиянием Торопа были вовлечены в общину "Церкви последнего завета", в частности их дальнейшая судьба. При необходимости им окажут моральную и духовную помощь, подчеркнул руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.

Сергей Тороп создал "Церковь последнего завета" в 1991 году. Последователи религиозной организации основали свое поселение в Курагинском районе Красноярского края в 1995 году. На юге области есть и другие общины.