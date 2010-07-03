Юристы рассказали, что может грозить руководителям красноярской секты Виссариона

Правоохранительные органы задержали руководителей религиозной общины "Церковь последнего завета". Их подозревают в создании секты, в частности в использовании денег ее участников и применении к ним психологического насилия. Выясняем, какое наказание грозит руководителям религиозной организации и почему в России продолжают возникать секты.



Из сотрудника ГАИ в "спасители"

Снимок с видео: СК РФ

Следственный комитет России сообщил о задержании руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". В их числе глава общины Сергей Тороп, также известный как Виссарион, Владимир Ведерников и Вадим Редькин.





Светлана Петренко официальный представитель СК РФ В целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан. Также соучастники долгое время применяли к ним психологическое насилие, в результате которого некоторым последователям религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

В общину Виссариона силовики прибыли ранним утром 22 сентября. Торопа и Редькина забрали на вертолете, Ведерникова – на автомобиле.

"Церковь последнего завета" была создана Сергеем Торопом в 1991 году. А через четыре года основан так называемый город Солнца – поселение последователей в Курагинском районе. Также члены общины живут во многих населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края. Последователи движения считают 59-летнего Торопа – бывшего сотрудника ГАИ – современным воплощением Иисуса Христа.



Задержанным планируют предъявить обвинение в создании религиозного объединения, чья деятельность "сопряжена с насилием над гражданами", а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Следователи намерены просить у суда заключить подозреваемых под стражу.

В Красноярской епархии РПЦ заявили, что особую обеспокоенность вызывают люди, которые под влиянием Торопа были вовлечены в общину "Церкви последнего завета", в частности их дальнейшая судьба. При необходимости им окажут моральную и духовную помощь, подчеркнул руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.





Еще одной печально известной религиозной организацией на территории России была секта Бога Кузи. Ее участники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов крали деньги мошенническим путем. Руководителя секты Юрия Цукермана приговорили к 6 годам тюрьмы за хищение 215 миллионов рублей. Сам Андрей Попов, который создал религиозное объединение и назвал себя Богом Кузей, получил пять лет колонии.

Что будет с сектой "Церковь последнего завета"?

Религиозное движение "Церковь последнего завета" в Красноярском крае. 15 июля 2020 года

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Александр Дворкин пояснил Москве 24, что до официального обвинения пока сложно сказать, какое наказание грозит организаторам секты.

По его словам, община, скорее всего, будет ликвидирована, но останутся люди, которые проживали в ней, – их там было порядка пяти тысяч.

"Конечно, это тяжелая и страшная ситуация. Многие из них уже давно разочаровались в секте, понимают все проблемы, но при этом им некуда деваться. Собственности больше нет, уже давно продана, социальные связи разорваны. У них элементарно нет денег на билет туда, откуда приехали. И дальше на что жить, с кем общаться?" – подчеркнул эксперт.





Александр Дворкин профессор ПСТГУ Десятилетия потрачены ни на что – на служение шарлатану и самозванцу. Думаю, этим людям, по-хорошему, нужно оказывать серьезную помощь.

По словам Дворкина, люди ждут, что "волшебное избавление от всего, которое им предлагают, наконец-то сработает", поэтому секты продолжают существовать.

"Люди ничему не научены, их точно так же обманывают и вовлекают, особенно когда они находятся в стрессовой ситуации. Хоть XV век, хоть XXI век – люди все те же самые", – уверен эксперт.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований и экспертиз, юрист Александр Корелов считает, что руководителям секты могут грозить реальные сроки лишения свободы, причем значительные.

"Все зависит не только от санкции уголовной статьи, по которой могут быть привлечены к ответственности Сергей Тороп и его подельники, но еще и от обстоятельств, в связи с чем это произошло, в том числе наличия судимости у фигурантов дела и иных обстоятельств", – пояснил он Москве 24.





Александр Корелов руководитель Центра экономических и социальных исследований и экспертиз, юрист Многие секты представляют собой не одну организацию, а целую сеть. Их выкорчевать уже достаточно сложно, потому что сложно доказать причастность той или иной сектантской структуры к деятельности головной организации и деятельности того или иного лидера.

Корелов уверен, что все пострадавшие от действий организаторов секты могут требовать компенсации на возмещение материального или морального вреда.



Религиозное движение "Церковь последнего завета" в Красноярском крае. 15 июля 2020 года

"С людьми, которые попали в сектантскую организацию, должны работать психологи и специалисты из правоохранительных органов для того, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Многие из них нуждаются в лечении, в том числе психиатрическом", – добавил юрист.

В свою очередь, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко пояснил Москве 24, что Сергею Торопу могут предъявить обвинение по антисектантской статье "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" и по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По словам эксперта, в таком случае лидеру секты может грозить до 12 лет лишения свободы.

"А Владимир Ведерников руководил школой "Истоки". По ней тоже были проведены доследственные проверки, потому что школа получала субсидии, а сам Ведерников, по сути, признался, что на занятиях в этих школах пропагандировалось учение Виссариона. Здесь, скорее всего, будут и экономические преступления. Кроме того, следователи главного управления реабилитировали старые дела, в том числе по причинению вреда здоровью", – рассказал эксперт.





Игорь Иванишко судебный эксперт-религиовед Я ожидаю, что будет "криминальный микс", то есть большая совокупность преступлений. Как минимум по нескольким рассчитываю, что будет обвинительный приговор суда.

Иванишко добавил, что практически во все времена существовали секты. По его словам, чаще всего туда попадают люди "на пиковом психоэмоциональном состоянии", которых можно использовать и заманить через различные психологические консультации. Сейчас этим активно пользуются сектанты через тренинги личностного роста, семейную консультацию, пояснил эксперт. Или же в секту попадают те, кто не может найти помощь среди официальной медицины, заключил собеседник Москвы 24.



Анатолий Федотов, Наталья Лоскутникова