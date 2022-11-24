Киев может выполнить требования России и прекратить страдания населения – Песков

Фото: Иванко Игорь/Агентство "Москва"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти имеют все возможности для нормализации ситуации в стране, для этого им необходимо выполнить условия РФ.

"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что выполнение требований Москвы позволит Киеву закончить всевозможные страдания местного населения.

В среду, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в Киеве, Харькове, Хмельницком, Николаеве, Львове и Запорожье. Уточнялось, что в Одесской и Днепропетровской областях работали системы противовоздушной обороны. В Одессе были слышны взрывы.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после обстрела Киева, город остался частично обесточен. На территории столицы Украины также возникли проблемы с водоснабжением.

24 ноября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносили удары по Киеву. Причиной отключения Киева от электроснабжения, по мнению МО РФ, стали падения ракет ПВО Украины.



Минобороны РФ прокомментировало ракетный удар по объектам военного управления Украины

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