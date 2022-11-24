Российские военные не наносили ударов по Киеву 23 ноября – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ не наносили ударов по целям на территории Киева в среду, 23 ноября. Причиной всех зафиксированных в этот день разрушений стали падения ракет украинских средств противовоздушной обороны, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы", – сказал военный.

Днем 23 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Позднее эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко, который сообщил о поражении инфраструктурного объекта. Он также отметил, что некоторые районы Киева оказались обесточены.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около половины объектов критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи ЕС в поставках энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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