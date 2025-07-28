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28 июля, 12:00

Общество

В России с 1 сентября запретят сервисный сбор без согласия посетителя

В России с 1 сентября запретят сервисный сбор без согласия посетителя

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В России с 1 сентября запретят сервисный сбор без согласия посетителя. Речь, в том числе, о чаевых в ресторанах. Теперь местам отдыха будет недостаточно указать в меню информацию об этой услуге. Заведение должно четко обозначить, за что именно взимается плата.

Согласие гость сможет предоставить через подписание договора или электронное подтверждение. При нарушении этого правила, посетитель может предъявить претензию руководству места, обратиться в суд или Роспотребнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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