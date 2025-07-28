Авиабилеты в России могут подорожать из-за введения сервисного сбора, которое сейчас рассматривается в Совете Федерации.

Планируется, что сбор будет составлять 150 рублей. Средства направят на обновление и развитие 75% воздушных гаваней страны.

Однако, по мнению экспертов, сбор не особо повлияет на затраты россиян на отдых. Нововведение не затронет летний сезон отпусков, ведь решение может вступить в силу только с сентября.

При этом сбор будет вводиться не во всех аэропортах, а только в тех, где необходимы вложения в развитие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.