Госдума в июне рассмотрит законопроект о возвращении иностранных брендов

В июне Госдума планирует рассмотреть законопроект, регулирующий возможное возвращение иностранных брендов в Россию.

Документ предусматривает возможность в одностороннем порядке отказать бренду в возвращении, если его акционеры связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении России.

Смогут ли компании вообще вернуться? И какие еще условия им поставят? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.