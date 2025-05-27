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27 мая, 14:30

Экономика

Госдума в июне рассмотрит законопроект о возвращении иностранных брендов

Госдума в июне рассмотрит законопроект о возвращении иностранных брендов

Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды

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В июне Госдума планирует рассмотреть законопроект, регулирующий возможное возвращение иностранных брендов в Россию.

Документ предусматривает возможность в одностороннем порядке отказать бренду в возвращении, если его акционеры связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении России.

Смогут ли компании вообще вернуться? И какие еще условия им поставят? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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