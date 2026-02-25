Ракова рассказала, что 50 тыс москвичей открыли бизнес с помощью центра "Моя работа"

За 5 лет центр "Моя работа" на Шаболовке помог запустить собственное дело 50 тысячам москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чаще всего горожане открывали бизнес в сферах креативных индустрий, услуг, образования, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Руководитель службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов отметил, что открытие собственного дела пользуется спросом у женщин, находящихся в декрете с детьми.

Столица сохраняет лидерство по количеству самозанятых среди регионов. В городе зарегистрировано уже 2 миллиона 260 тысяч таких специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.