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Новости

13:30

Экономика

Московский ресторатор запустил сеть пончиковых вместо Krispy Kreme

Московский ресторатор запустил сеть пончиковых вместо Krispy Kreme

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В Москве переименовали американскую сеть кофеен Krispy Kreme в Krunchy Dream. Заведения сменили владельца из-за антироссийских санкций.

Вслед за артистом Тимати международную франшизу подхватил ресторатор Аркадий Новиков, он был единственным партнером американской сети в России.

Что за заведения откроют на месте известных пончиковых? И придут ли на смену ушедшим кофейням новые? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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