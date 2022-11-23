Московский ресторатор запустил сеть пончиковых вместо Krispy Kreme

В Москве переименовали американскую сеть кофеен Krispy Kreme в Krunchy Dream. Заведения сменили владельца из-за антироссийских санкций.

Вслед за артистом Тимати международную франшизу подхватил ресторатор Аркадий Новиков, он был единственным партнером американской сети в России.

Что за заведения откроют на месте известных пончиковых? И придут ли на смену ушедшим кофейням новые? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.