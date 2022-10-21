LG может перенести производство из России в одну из стран СНГ – СМИ

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Южнокорейский производитель потребительской электроники LG намерен перенести производство из России в Казахстан или Узбекистан. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.

По данным издания, в компании сейчас обсуждается возможность закрытия российского завода. Перенести производство могут на завод Artel в Узбекистане: как и российское предприятие, он выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры. Как утверждает источник, LG уже релоцировала руководство российского офиса в Ташкент. Тем не менее, в Artel подчеркнули, что никаких договоренностей о сотрудничестве с LG пока достигнуто не было.

Другой источник "Коммерсанта" утверждает, что южнокорейский производитель планирует уйти в Казахстан. С конца 90-х у компании действительно был завод в Алматы, но несколько лет назад он закрылся. Предполагается, что власти Казахстана обсуждают с LG открытие нового предприятия.

Аналитик "Финам" Леонид Делицын считает наиболее вероятным перенос производства LG в Узбекистан. Дело в том, что в этой стране проживает большое количество корейцев, с Кореей у Узбекистана много деловых связей. В свою очередь коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает, что у Artel в настоящее время нет свободных мощностей, да и сотрудничать с LG ему невыгодно из-за конкуренции.

Ранее сообщалось, что Hyundai Motor рассматривает возможность продажи своего завода в Санкт-Петербурге. В настоящее время компания испытывает трудности в вопросах финансовой логистики: из-за санкций против РФ затруднен перевод средств между российским и центральным офисами. Кроме того, в последние месяцы продажи в РФ упали до нуля.

Целый ряд иностранных компаний покинул российский рынок после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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