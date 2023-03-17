В Wildberries заявили об отсутствии санкций за подмену товаров

Депутаты ждут представителей Wildberries, чтобы обсудить ситуацию со штрафами и забастовкой сотрудников пунктов выдачи. В самой компании заявили, что санкций за подмену товаров больше нет, по крайней мере, пока.

Ранее владельцы рассказывали, что из-за участия в забастовке их отключили от системы, поэтому работать дальше они не могут. Что будет с пунктами выдачи, которые закрылись несколько дней назад?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.