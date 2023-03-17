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Экономика

В Wildberries заявили об отсутствии санкций за подмену товаров

В Wildberries заявили об отсутствии санкций за подмену товаров

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Владельцы пунктов выдачи Wildberries рассказали о временном закрытии своих точек

В ГД пообещали помочь владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries

Депутаты ждут представителей Wildberries, чтобы обсудить ситуацию со штрафами и забастовкой сотрудников пунктов выдачи. В самой компании заявили, что санкций за подмену товаров больше нет, по крайней мере, пока.

Ранее владельцы рассказывали, что из-за участия в забастовке их отключили от системы, поэтому работать дальше они не могут. Что будет с пунктами выдачи, которые закрылись несколько дней назад?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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