Треть московских предприятий МСП возглавляют женщины

В Москве треть предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Для поддержки предпринимательниц в столице действует более 20 инструментов: от льготного кредитования и офсетных контрактов до образовательных программ и консультаций экспертов.

Один из примеров – косметическая компания, основанная Ириной Амосовой и Марией Дьячковой. Все начиналось с коворкинга на Автозаводской, а сегодня оборот превышает 2 миллиарда рублей, продукция экспортируется в 14 стран.

