График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

08 марта, 09:45

Общество

Треть московских предприятий МСП возглавляют женщины

Треть московских предприятий МСП возглавляют женщины

Школа молодых ученых в Москве подготовила лекции, обсуждения и встречи

Треть малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины

В Москве наградили 100 лучших представителей малого бизнеса

Собянин: малый бизнес – один из главных партнеров столицы в решении разных задач

Собянин рассказал, как московские предприниматели поддерживают участников СВО

Число предпринимателей в возрасте до 25 лет увеличилось в России за год на 12%

В России сократился выпуск легковых и грузовых машин

"Новости дня": москвичей научат превращать хобби в бизнес на Шаболовке

"Новости дня": более 50 тыс москвичей открыли свое дело с помощью центра "Моя работа"

В Москве треть предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Для поддержки предпринимательниц в столице действует более 20 инструментов: от льготного кредитования и офсетных контрактов до образовательных программ и консультаций экспертов.

Один из примеров – косметическая компания, основанная Ириной Амосовой и Марией Дьячковой. Все начиналось с коворкинга на Автозаводской, а сегодня оборот превышает 2 миллиарда рублей, продукция экспортируется в 14 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

