Мошенники обманывают россиян под предлогом переоформления тарифа интернета

Мошенники, пользуясь предпраздничной суетой, обманывают россиян под предлогом переоформления тарифа интернета. Злоумышленники предлагают изменить его на более выгодный и называют для уверенности домашний адрес жертвы.

Если человек говорит, что больше не живет там, мошенники предлагают исключить его из клиентской базы. Для этого они просят назвать код из СМС, что ведет ко взлому банковских приложений.

