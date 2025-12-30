Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 07:30

Безопасность

Мошенники обманывают россиян под предлогом переоформления тарифа интернета

Мошенники обманывают россиян под предлогом переоформления тарифа интернета

Спасатели попросили москвичей не выходить на тонкий лед

Спасатели призвали москвичей не выходить на поверхности водоемов

Мошенники начали воровать аккаунты россиян в Telegram под видом новогодних призов

В РФ мошенники придумали новую схему с обещанием пожизненной выплаты

Центробанк расширит список признаков мошеннических операций с 1 января

Мошенники активизировались перед Новым годом

Сергей Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником

В Таиланде мошенники начали представляться риэлторами

Мошенники в РФ начали создавать фейковые сайты с услугами аниматоров

Мошенники, пользуясь предпраздничной суетой, обманывают россиян под предлогом переоформления тарифа интернета. Злоумышленники предлагают изменить его на более выгодный и называют для уверенности домашний адрес жертвы.

Если человек говорит, что больше не живет там, мошенники предлагают исключить его из клиентской базы. Для этого они просят назвать код из СМС, что ведет ко взлому банковских приложений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика