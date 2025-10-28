Форма поиска по сайту

28 октября, 19:30

Безопасность

Онлайн-запись в поликлиниках Москвы сделают еще прозрачнее

Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

С первого ноября в столице изменится процедура записи к врачам. Для записи другого человека потребуется однократно подтвердить доступ к его полису ОМС через код из SMS в электронной медицинской карте.

Как пояснила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева, эта мера направлена на защиту пациентов от мошенников и сохранение врачебной тайны. Возможность управлять записями к врачу доступна уже сейчас.

