Онлайн-запись в поликлиниках Москвы сделают еще прозрачнее

С первого ноября в столице изменится процедура записи к врачам. Для записи другого человека потребуется однократно подтвердить доступ к его полису ОМС через код из SMS в электронной медицинской карте.

Как пояснила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева, эта мера направлена на защиту пациентов от мошенников и сохранение врачебной тайны. Возможность управлять записями к врачу доступна уже сейчас.

