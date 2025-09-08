Путин поручил рассмотреть увеличение срока записи к врачу через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Владимир Путин поручил изучить возможность увеличения допустимого срока записи к врачу через портал "Госуслуги". Поручение из перечня по направлениям развития здравоохранения размещено на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен предоставить доклад о проделанной работе до 20 ноября 2026 года.

Кроме того, российский лидер поручил подготовить предложения по разработке передвижных медицинских комплексов на базе внедорожников для Крайнего Севера и зоны СВО. Ответственными за исполнение стали глава Минпромторга Антон Алиханов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Срок – 25 ноября 2025 года.

Ранее российские ученые создали уникальный набор реагентов, способный выявлять 25 разных вирусов. Разработка стала первым в стране тестом с таким широким спектром для диагностики.

С его помощью можно одновременно определять все значимые возбудители острых ОРВИ, включая энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и COVID-19.