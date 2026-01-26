26 января, 07:15Безопасность
В России обновление приложений с госуслугами может привести к потере денег
Мошенники под видом государственных служащих просят граждан обновить приложения с госуслугами. Такие действия являются прямым путем к потере денег.
Аферисты под предлогом обновления сервисов "Госуслуги" или ЕМИАС получают полный контроль над устройством жертвы. После установки вредоносных программ они могут читать СМС, видеть список контактов и управлять функциями смартфона.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.