В России обновление приложений с госуслугами может привести к потере денег

Мошенники под видом государственных служащих просят граждан обновить приложения с госуслугами. Такие действия являются прямым путем к потере денег.

Аферисты под предлогом обновления сервисов "Госуслуги" или ЕМИАС получают полный контроль над устройством жертвы. После установки вредоносных программ они могут читать СМС, видеть список контактов и управлять функциями смартфона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.