26 января, 07:15

Безопасность

В России обновление приложений с госуслугами может привести к потере денег

Мошенники стали имитировать заботу о москвичах в фальшивых письмах

На российских маркетплейсах появились флешки с записанными играми

Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом полезных сервисов

"Московский патруль": взрывотехники Росгвардии отработали обезвреживание СВУ на учениях

"Московский патруль": московская полиция отмечает свой профессиональный праздник

"Специальный репортаж": докатились

Мошенники начали представляться сотрудниками отдела контроля аэропортов в Москве

"Московский патруль": спасатели МЧС отработали эвакуацию пострадавшего на снегоходе

Мошенники начали просить школьников и студентов передать им аккаунты в сервисах объявлений

Мошенники под видом государственных служащих просят граждан обновить приложения с госуслугами. Такие действия являются прямым путем к потере денег.

Аферисты под предлогом обновления сервисов "Госуслуги" или ЕМИАС получают полный контроль над устройством жертвы. После установки вредоносных программ они могут читать СМС, видеть список контактов и управлять функциями смартфона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

