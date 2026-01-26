Мошенники стали имитировать заботу о москвичах в фальшивых письмах

Мошенники начали имитировать заботу о пользователях. В фальшивых письмах, якобы отправленных от имени портала "Госуслуги", они убеждают не делиться паролями, чтобы втереться в доверие.

Специалисты призывают игнорировать любые просьбы "обновить данные" или "подтвердить информацию", поступающие по электронной почте. Важно помнить, что официальный сервис "Госуслуги" не рассылает такие запросы.

