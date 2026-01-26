26 января, 07:15Безопасность
Мошенники стали имитировать заботу о москвичах в фальшивых письмах
Мошенники начали имитировать заботу о пользователях. В фальшивых письмах, якобы отправленных от имени портала "Госуслуги", они убеждают не делиться паролями, чтобы втереться в доверие.
Специалисты призывают игнорировать любые просьбы "обновить данные" или "подтвердить информацию", поступающие по электронной почте. Важно помнить, что официальный сервис "Госуслуги" не рассылает такие запросы.
