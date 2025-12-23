Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 декабря, 17:45

Безопасность

Московские пожарные рассказали, как встретить Новый год без происшествий

"Деньги 24": российские госсервисы стали главной целью хакеров в 2025 году

Мошенники в РФ начали использовать схему обмана с бесплатной косметикой

Российские туристы столкнулись с мошенничеством при аренде жилья в Таиланде

Смертельный случай в столичном ТЦ привлек внимание к опасности массажных кресел

Банки начали блокировать крупные денежные переводы москвичей

Мошенники запустили новую схему обмана у столичных банкоматов

"Новости дня": реставрация завершается в доходном купца Якова Бабушкина

Мошенники стали обманывать россиян с помощью ИИ для создания фейковых акаунтов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 декабря

Московские пожарные рассказали, как встретить Новый год без происшествий. Специалисты совместили теорию с практикой.

На учебно-тренировочной площадке спасатели сымитировали опасные ситуации, которые могут возникнуть в праздничные дни. Эксперты продемонстрировали, что делать, если в комнате загорится елка, вспыхнут вещи на балконе или оставленная еда на плите. Также они напомнили, как правильно пользоваться огнетушителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасность

закрыть

