Московские пожарные рассказали, как встретить Новый год без происшествий. Специалисты совместили теорию с практикой.

На учебно-тренировочной площадке спасатели сымитировали опасные ситуации, которые могут возникнуть в праздничные дни. Эксперты продемонстрировали, что делать, если в комнате загорится елка, вспыхнут вещи на балконе или оставленная еда на плите. Также они напомнили, как правильно пользоваться огнетушителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.