Банки начали блокировать крупные денежные переводы москвичей

Банки начали блокировать денежные переводы москвичей, особенно при отправке крупных сумм. При блокировке они связываются с отправителем, чтобы уточнить цель перевода и его связь с получателем.

В Госдуме эту меру назвали неприятной, но обоснованной. Она направлена на борьбу с мошенничеством. Как правило, банки проводят платеж, как только клиент подтвердит, что перевод является его осознанным решением.

