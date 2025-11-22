Аферисты разыгрывают для москвичей спектакли с собственным разоблачением

Телефонные мошенники начали разыгрывать для москвичей целые спектакли с собственным разоблачением. Сначала они звонят человеку и представляются чиновниками или сотрудниками правоохранительных органов.

После того как им называют нужный код, аферисты якобы случайно говорят в трубку "она повелась, сейчас все данные скачаем". А потом присылают оповещение якобы от Госуслуг.

