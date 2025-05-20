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20 мая, 23:15

Безопасность

В интернете увеличилось число объявлений с предложением "списать долги"

В интернете увеличилось число объявлений с предложением "списать долги"

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Эксперты предупреждают о новой мошеннической схеме: в Сети все чаще появляются объявления с предложениями "списать долги" и провести процедуру банкротства. За год таких объявлений стало на треть больше. На деле аферисты либо требуют предоплату, либо втягивают людей в новые кредиты.

Специалисты подчеркивают, что надежные юридические фирмы проводят проверку и не обещают чудес. Кроме того, внесудебное банкротство бесплатно, но подходит не всем. В Госдуме сейчас рассматривают законопроект, который ограничит подобную рекламу в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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